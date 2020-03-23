基隆防疫再升級 進入圖書館要量體溫戴口罩

（中央社記者沈如峰基隆23日電）基隆市政府今天指出，為加強武漢肺炎防疫工作，即日起若要進入市區圖書館的民眾都須先量體溫、戴口罩；每年5月定期舉辦的外木山長泳活動，今年考量疫情因素，宣布取消。

基隆市政府發布新聞稿表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫需要，經審慎研議後，即日起市內各區圖書館比照文化中心先前的防疫政策，民眾若要入館須先量測體溫、以酒精消毒手部外，也要配戴口罩。

基隆市政府指出，每年5月基隆市都會舉辦的外木山長泳活動，報名參加人數平均約1500人以上。今年考量疫情因素，決定取消長泳活動，降低疫情蔓延可能性；基隆市婦女學苑、長青學苑相關課程也全部暫停。

此外，基隆市政府將於31日上午10時，在仁愛區成功國小對面的救國團停車場，舉辦社區感染防疫演習，希望讓市民更加了解如何建構安全防護網。

至於基隆市養護機構的防疫措施，除加強量體溫與消毒工作，基隆市長林右昌經與相關單位討論評估後，建議市內所有長照與身障機構在疫情期間，以視訊取代家屬直接探視；若家屬仍需探視，僅限機構會客大廳，但須配戴口罩並保持距離。（編輯：戴光育）1090323