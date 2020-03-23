稻江護家交流口罩套製作 台北日僑學校觀摩

（中央社記者梁珮綺台北23日電）武漢肺炎疫情擴散，口罩需求大增。台北市私立稻江護家陸續製作口罩套贈送給需要的人，延長口罩使用，今天還與台北市日僑學校交流口罩套製作，校長郭淑蕙說，要同心協力抗疫。

由於日僑學校正在放春假，由校長近藤裕敏率領教職員到場觀摩，近藤裕敏表示，疫情嚴峻，非常感謝稻江護家贈送口罩套的心意，全校小學生加上中學生約有800名，五年級以上有家政課，會研討試著開設製作口罩套課程，畢竟自己動手做的意義也不同。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，口罩、酒精等物品需求大增，市面上陸續有人製作口罩套，延長口罩使用壽命。台北市私立稻江高級護理家事職業學校今天贈送台北市日僑學校50個手作口罩套及交流口罩套製作，近藤裕敏等人到場觀摩。

郭淑蕙向中央社記者指出，稻江護家與日僑學校素來就相當友好，長年來多有互動，甚至還有學生是日僑學校畢業。

她說，寒假前，學校家政科師生開始製作口罩套，初始送給校內師生，後來愈做愈多，便想著能分送給校內環保志工、中山區的區長、里長、里民以及日僑學校等長期互動良好單位，盼能齊心抗疫。

郭淑蕙表示，家政科學生多利用課後時間製作口罩套，上手以後，從裁布、燙布到車布，一個口罩套約30分鐘可完成。（編輯：戴光育）1090323