雙北合作交流平台26日登場 討論10項防疫

台北市副市長黃珊珊23日表示，希望中央同意各縣市彼此交換、掌握疫調資料，「知道整個疫調的全貌，才不至於有落差」。中央社記者梁珮綺攝 109年3月23日

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市副市長黃珊珊今天說，26日登場的雙北合作交流平台會談論10項與防疫相關合作，範圍有旅館、校園、交通、退休醫護人員等，呼籲中央能同意各縣市彼此交換、掌握疫調資料。

黃珊珊下午3時30分在市政大樓11樓北區接受媒體聯訪時，做上述表示。

雙北合作交流平台將於26日登場，新北市長侯友宜日前已拜會台北市長柯文哲討論相關合作議題，形式類似「會前會」。

黃珊珊今天進一步說明，雙方將有10個合作項目，主要是SOP共享，藉此提升防疫品質，如防疫旅館、防災士規劃、退休醫護人力、防疫專車等，「我們是防疫計程車，他們是用復康巴士」，黃珊珊說，新北市與台北市能相互支援。

她說，捷運遍及大台北地區，各個車站的管制也應一致；而雙北是共同生活圈，包括上班族、學生在內，通勤者眾多，但每個城市只知道自身的疫調結果，並不知道另個城市的資訊，呼籲中央能同意各個縣市彼此交換、掌握疫調資料，「知道整個疫調的全貌，才不至於有落差」。

另外，黃珊珊與台北市長柯文哲下午4時參與中央流行疫情中心召開的視訊會議，將提出台北市遇到的困難，如中央與地方在提供居家檢疫者名單上有時間差，以及被重罰的居家檢疫者應要公布姓名等。（編輯：李亨山）1090323