南投台中觀光產業結盟 盼疫情過後快速復甦

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣觀光工廠協會、台中市產業故事館發展協會今天締結姊妹會，分別所屬的11家、31家產業會員將共同分享客源，發展區域聯盟關係，期盼武漢肺炎疫情過後快速復甦產業。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，觀光旅遊業受衝擊，因此，南投縣觀光工廠協會、台中市產業故事館發展協會今天締結為姊妹會，分別所屬的11家、31家產業會員將共同分享資源，提供遊客深度旅遊資訊，並創造雙邊學習平台，以利互相學習。

南投縣觀光工廠協會理事長翁啟富說，武漢肺炎嚴重衝擊觀光業，因此，台中、彰化、南投觀光業者要結盟突圍，由南投縣觀光工廠協會先與台中市產業故事館發展協會締結姊妹會，盼藉由分享並整合客源、產業特色、交通訊息等，共同提升業績。

台中市產業故事館發展協會理事長吳德利說，協會持續跨領域整合業者，去年與彰化、南投觀光工廠相關協會建立聯繫管道，也與台北、台中等旅館協會結盟或簽署合作備忘錄，發展區域聯盟關係，同時整合交通、餐飲等環節，打造健全體質以利疫情過後快速復甦。

今天締結姊妹會地點位於埔里鎮廣興紙寮，此處提供專業導覽解說手工造紙流程，讓遊客了解如何將樹皮纖維材料經傳統工法造出手工紙，是南投縣觀光工廠協會一員，業者說，武漢肺炎疫情爆發後，許多學校參訪團陸續取消，現在只能先靠散客支撐營運。（編輯：陳俊碩）1090324