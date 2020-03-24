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衣索比亞交換生獲救命援助 感謝台人無私溫暖

最新更新：2020/03/24 19:16
中興大學衣索比亞籍交換生瑪利（右4）日前進行緊急手術，目前在家休養，但急需籌募百萬醫療費用，獲多個團體單位援助，讓她感受到台人溫暖。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月24日
中興大學衣索比亞籍交換生瑪利（右4）日前進行緊急手術，目前在家休養，但急需籌募百萬醫療費用，獲多個團體單位援助，讓她感受到台人溫暖。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月24日

（中央社記者趙麗妍台中24日電）中興大學衣索比亞籍交換生瑪利，日前因靜脈栓塞緊急動刀，高達百萬的醫療費，讓她返鄉賣房也無力負擔，後獲得國際同濟會等多個單位協助，2周內募集新台幣51萬，助她度難關。

中興大學今天下午舉行收受捐款儀式，術後不久的瑪利身體相當虛弱，她出席記者會表示，台灣先進醫療技術，讓她重獲新生，感謝台灣各界的捐款，感受到台灣人無私的溫暖。

30多歲的瑪利去年和丈夫索羅門一起到中興大學動物科學系擔任交換生，3月初時因身體不適就醫，診斷為靜脈栓塞有致命危險，子宮肌瘤壓迫其他臟器，在學校的協助下送醫緊急手術，17日出院，目前在家休養。

因瑪利為短期國際交換生，不具有本國健保資格，她需要145萬元的醫療費用，在中國醫大董事長、校長以及中國醫大附屬醫院社工室的急難救助金協助下，醫療費降至93多萬元。中興大學發起募款行動，獲國際同濟會台灣總會等多個單位響應。

興大校長薛富盛表示，台灣處處有溫暖，感謝台中市社會局居中協助，以及校內外各單位的捐助。

興大副校長黃振文主持捐款儀式時指出，國際同濟會是相當具有影響力的社團組織，長期關懷台灣兒少與農業領域，深耕公益，非常感謝國際同濟會的捐款，更希望未來雙方能有更多的跨域合作，共同回饋社會。（編輯：謝雅竹）1090324

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