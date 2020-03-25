北市宣布短期紓困措施 可延期繳稅與用水減價

（中央社記者梁珮綺台北25日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，行政院昨天拍板第二波紓困措施。台北市長柯文哲今天也宣布北市短期紓困措施，如企業營收較去年同期減少15%者可延期繳稅一年、營業用水全面減價15%等。

他說，就專業上判斷，短期內疫情不會結束，若以救治病人來比喻短中長期的紓困方案，短期是止血，台北市先行；中央的千億政策是輸血，為中期；長期則是強身健本，之後再談。

柯文哲大膽預測，疫情結束後，世界經濟模式會改變，包括實體商店式微、電商增加等等，在這樣的情況下，會有一組人思考金流、物流的革新。

柯文哲上午出席2020台北玫瑰展，接受媒體訪問時，做上述表示。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊，行政院陸續推出二波紓困方案，不排除未來推出第三波，且不一定受限新台幣400億元經費，有必要的話，整體紓困經濟方案可能超過1000億元。

柯文哲今天宣布台北市短期紓困措施，包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅。

他說，1日起，若企業能證明與去年同期相比，營業額下降超過15%，就可延期繳稅一年；而市有房地同樣從1日起，3個月內全面減租50%，屆時有必要會再延期；減價部分，則是營業用水全面減價15%，防疫旅館、防疫醫院等則比照市政公共用水，減價50%。

柯文哲表示，中小企業、新創專案融資貸款則將降息及補貼1.25%、公營當舖利息減收50%；補貼部分，若居家檢疫者家人到其他旅館居住，每名居家檢疫者可獲7000元補助；針對受疫情影響而導致營業面積縮小的店家，樓層停用的房屋稅由3%調降2%、娛樂業者的娛樂稅也會核實調降。（編輯：李亨山）1090325