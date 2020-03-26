台東防疫持續升級 離島居家檢疫留在本島實施

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東政府今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎」應變中心工作會報，縣長饒慶鈴指示，綠島、蘭嶼若有居家檢疫或隔離個案，須留在本島台東縣內進行，費用由縣政府支付。

饒慶鈴今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變中心工作會報，她在會中表示，日前她於全國防疫視訊會議中，向指揮官陳時中極力爭取提供桃園機場至台東的防疫專車，會中交通部回覆研議，自3月25日起已有防疫專車可從桃園機場至台東。

另外，須居家檢疫者，建議在自己家中進行居家檢疫，以得到家人完善的食宿照顧。她鼓勵居家檢疫者住家裡，讓家屬住旅館或民宿，以減少交叉感染，因此特別以住宿一晚2人房新台幣800元、3人房1000元、4人房1200元的超優惠方案開放公教會館給家屬安心住。

其次，因防疫旅館難尋，如果有個案須入住防疫旅館，台東縣政府也盡可能媒合縣內旅宿業者提供入住。

饒慶鈴表示，以往綠島、蘭嶼居民若須居家檢疫或隔離者，須搭乘飛機返回離島，為了降低機上感染風險且考量如果有就醫需求，交通後送往返時間及成本過高，因此即日起，離島民眾若有居家檢疫、居家隔離個案，須先留在縣內本島進行14天居家檢疫或隔離，縣政府會提供安心住宿的場所，且14日的住宿費用由縣政府支付。

饒慶鈴表示，清明節將近，請民眾分流掃墓或由少數人代表現場祭祀，進入殯葬場所前確實量測體溫、勤洗手、密閉空間戴上口罩，全民防疫時期，需要大家共同努力。（編輯：黃世雅）1090326