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北市外送平台業者自治條例上路 保障勞動權益

最新更新：2020/03/27 11:24

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市勞動局今天公布施行「臺北市外送平台業者管理自治條例」，保障美食平台外送員勞動權益，內容包括業者應為外送員投保200萬元意外險、颱風天應停止外送等。

去年國慶連假期間，美食平台外送員為趕送餐相繼傳出車禍，引發社會關注。台北市勞動局隨即草擬「臺北市外送平台業者管理自治條例」草案，承攬或僱傭都適用，經台北市議會三讀通過後，今天公布施行。

台北市副市長蔡炳坤受訪表示，台北市為外送員數量最多的城市，自治條例上路後，將會落實執行，積極保障外送員勞動權益。

自治條例條文共16條，除強制業者為外送員投保200萬元的意外險、颱風天應停止外送、發生職災應通報勞動檢查機關外，也囊括食品安全、交通安全與消費爭議。如相關資料保存、備查、落實食安衛生管理、對新加入外送員進行教育訓練、應於平台明確揭示商品價格、取消訂單退費機制等，並明定違反規定罰責。

以外送員在颱風天應停止上班為例，業者有責評估外送員在颱風天外送的風險，若外送員在颱風天外送且死亡，依自治條例可罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1090327

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