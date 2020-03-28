屏東女性夢想館 不同國度婦女展才藝

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣政府6年前與衛生福利部攜手設立「女性夢想館」，6年來成為屏東婦女展現才藝、休閒交朋友的場域，尤其不少新住民婦女分享家鄉才藝，讓夢想館也成異國文化交流場域。

女性夢想館每個月舉辦「每月館長」女性藝術創作活動，邀請屏東縣不分國籍身分的素人女性擔任當月館長，進行創作作品藝術展覽、經驗分享及手作課程等活動。

在申請社會補助過程中，被社工發掘刺繡技藝而受邀擔任館長的大陸籍配偶黃美麗表示，過去在湖南，當地人從小就常圍在一起刺繡打發時間，因此從沒想過會因刺繡這項「日常消遣」而擔任館長。在帶領他人體驗刺繡及展覽自身作品時雖緊張，但完成後卻覺得相當光榮，沒想到能完成在人生規劃之外完全不一樣的成就。

來自泰國的徐麗麗說，被邀請擔任手作課程老師時感到相當興奮，少有經驗能向大家分享家鄉的椰子殼藝術品，雖然安排課程內容與準備材料等事項讓自己絞盡腦汁，但最後看見大家好奇及有所收獲的神情便心滿意足。

徐麗麗說，最讓她感動的是在這個場館沒有國籍之分，大家互相分享、鼓勵及學習，深刻感受到屏東對於女權不分國籍的關照。

屏東縣長潘孟安指出，女性夢想館為多功能複合型空間，除有多功能族群婦女創作展覽室，提供女性展覽作品外，也擁有女人沙發吧、姐妹電影室、女性藝術創作展場、族群婦女史料室、婦女律動室等，讓這些空間更貼近女人的需求，期許婦女在離開廚房、家務之餘，都能快樂學習、自我成長，讓夢想沒有極限。

潘孟安說，屏東縣長期推動女權不遺餘力，除有女性夢想館提供婦女舒適、休閒、放鬆及實現自我的環境，縣府更整合就業、社福、醫療、人身安全、環境等不同面向，讓屏東女性有無限發展的可能，致力打造屏東不分國籍、性別都能平等的友善城市。（編輯：張芷瑄）1090328