新北教師甄試延至6月下旬 防疫兼顧應考權益

考量目前仍為武漢肺炎疫情高峰，面對即將到來的大型考試、甄選活動，新北市長侯友宜裁示，5月份有密集的高國中小教師及幼兒園契約進用人員甄選考試，新北市特將甄選考試期程延至6月下旬至7月間辦理。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年3月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市政府今天指出，因應防疫需要，新北市高中、國中、國小教師及幼兒園契約進用人員甄選考試，將延後到6月下旬至7月舉行，兼顧應考權益。

新北市衛生局表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第32次應變會議今天在市府災害應變中心舉行，會中針對稽查感染高風險民營場所、延期舉辦考選活動、招募防疫志工、落實照護機構防疫作業討論。

衛生局指出，新北市長侯友宜指示要確保應考人的健康與權益，避免造成防疫漏洞且影響應考人權益，應審慎評估辦理試務。

衛生局表示，5月有密集的高中以下教師甄試，與幼兒園契約進用人員甄選考試，市府考量居家隔離者、居家檢疫者，或自主健康管理者經醫院安排採檢而未取得結果者，在管制期間無法應考。

新北市教育局長張明文指出，民國108年新北市各項教師甄試缺額數為全國之冠，總報名人數超過1萬6000人報名。教師甄選試務工作複雜，且事涉考試內容公平性，因此將甄選考試期程延至6月下旬至7月辦理。

新北市政府發布新聞表示，截至27日為止，新北市居家檢疫人數已達1萬1423人。呼籲大眾不要趴趴走，待在家中，就是保護自己也保護他人。

考量長者的抵抗力較脆弱，除住宿型長照機構，市府也要求公共托老日照中心務必分區分流用餐、拉大活動及休息間距，並監測照顧者與受照顧者的健康。（編輯：戴光育）1090328