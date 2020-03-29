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嘉市高空盪鞦韆酬神 7連霸選手穿新郎服表演

最新更新：2020/03/29 15:44

（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟原訂今天舉辦鞦韆節比賽，受武漢肺炎疫情影響，改為歷屆冠亞軍選手表演酬神，其中7連霸的陳聖宗昨天結婚，因此特別穿著新郎禮服來盪鞦韆。

嘉義市光路里長兼玄天上帝廟總幹事林昇賢說，清康熙年間下路頭地區發生瘟疫，神明指示辦理高空盪鞦韆去除，高度12公尺的競技高空鞦韆架，人或坐或立，再透過擺盪身體，搖晃於竹架或木架之間，近年來演變成比賽，各路高手較勁。

林昇賢指出，高空盪鞦韆在102年正名為嘉義市鞦韆節，往年吸引7、8000人比賽，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為降低傳染風險，比賽延後舉行，但仍請來歷屆冠亞軍選手來盪鞦韆表演。

陳聖宗從15歲比賽至今，已獲得7連霸，他接受媒體聯訪時說，7個月前喜獲雙胞胎，昨天依神明指示補辦婚宴，今天穿著新郎禮服盪鞦韆，來跟神明祝壽。期盼藉由高空盪鞦韆把不好的東西「盪出去」，日後也會繼續挑戰8連霸。

嘉義市長黃敏惠則揹神像爬上鞦韆架，發錢母給眾人，她致詞時說，今年鞦韆節活動雖因武漢肺炎延期，信眾虔誠祭拜玄天上帝的神恩不變，大家一定要提高警覺、勤洗手，做好自主健康管理。（編輯：謝雅竹）1090329

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