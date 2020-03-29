更多編輯台推薦新聞：
疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅
生活

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅

早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案
早報

早安世界》美國確診破10萬例 川普簽署2兆美元紓困案

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技
國際

台灣防疫有成 外交事務期刊：公民參與融合科技

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...
一週大事

一週大事／東奧延一年、英相強生染疫、全球30億人禁足...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
首頁 / 地方

廢電池換購物金 智慧型回收機台南啟用

最新更新：2020/03/29 16:08

（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府環保局推動多元化資源回收，合作廠商開發的智慧電池回收機於安平區進行試營運。回收成功獲得的點數可折抵為合作商家購物金，兩天就回收了50公斤廢電池。

試營運啟動儀式今天下午在台南市安平區的迷客夏台南華平店門市舉行，台南市長黃偉哲到場體驗如何回收廢電池，並透過手機APP獲得回饋點數。

黃偉哲表示，這次有3個企業通力合作，推出這台智慧電池回收機，將可讓台南市的環境保護工作更進一步，避免乾電池中的重金屬造成污染。市府也會與企業合作，未來研議推廣設置的地點，讓市民覺得回收是生活、消費的一部分，吸引更多人參與。

研發智慧電池回收機的宜可可循環經濟（ECOCO）創辦人李漢揚表示，民眾先以手機下載APP並註冊登入，按照回收機的指示進行操作，回收成功後便可依數量獲得相對的回饋點數。點數可在合作商家折抵消費，有百貨賣場、手搖飲等業者，甚至可折抵機車保險費，且相當優惠。試營運兩天就已回收50公斤。

李漢揚表示，智慧電池回收機可接受圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池，會自動辨識與分類，回收的廢電池交由專業廠商處理。目前已著手進行增加設置點的計畫，包括佳里、麻豆等地區的地點都在規劃中，方便民眾回收廢電池。（編輯：謝雅竹）1090329

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報