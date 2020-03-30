未維持社交距離擬開罰 小吃業者縮內用人數因應

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）為防範武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心有意針對沒有維持適當社交距離者開罰。有小吃業者指出，外帶問題不大，可能要請客人拉長排隊的距離，但內用的話，就必須縮減用餐人數。

為了防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）擴散，中央流行疫情指揮中心昨天透露，有意針對沒有維持適當社交距離者開罰，衛福部次長薛瑞元今天在立法院也指出，維持社交距離會先訂指引、以輔導教育來推動，讓民眾養成習慣，最後才會對不配合的人開罰。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者採訪詢問對維持適當社交距離者開罰的議題，葉彥伯說，人與人互動的情境很多，如何保持1公尺的適當社交距離，在具體作法上有困難，他們也很好奇中央要如何規範。

葉彥伯指出，人與人之間保持一定的距離，當然對防疫有幫助，像是以公務機關來說，為民服務的櫃台桌子拉長，承辦業務的人員戴口罩，他認為，按照規定洗手和戴口罩，維持良好的衛生習慣是一定要做的，不然只有維持適當距離也沒有用。

彰化著名的排隊小吃阿璋肉圓負責人施明裕接受中央社記者訪問時說，像他們賣吃的來說，分為外帶和內用，政府如果規定人與人之間的適當社交距離，外帶的問題不大，最多就是請客人拉長排隊的距離，內用的話，由於用餐空間有限，可能就會減少內用的人數。

施明裕指出，最近武漢肺炎疫情升溫，他們發現外帶肉圓的人數增加，很多人都是直接外帶肉圓帶回家享用，而為了防疫，小吃業者都願意配合，他們會遵守衛生局的指示，照著衛生局的指引來做。（編輯：卞金峰）1090330