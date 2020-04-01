中市推安心旅宿 盧秀燕視察飯店防疫流程

（中央社記者郝雪卿台中1日電）因應武漢肺炎疫情，台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，台中市長盧秀燕今天表示，目前已有261家旅宿業者申請「安心旅宿」標章，188家審核通過，讓民眾安心住宿。

盧秀燕上午前往已獲「安心旅宿」認證標章的全國大飯店視察防疫流程，對於居家檢疫及居家隔離者家屬連續14天入住台中同一家合法旅館或民宿，市府更補助每戶5000元，可於住宿結束日次日起2年內，向區公所提出申請，認定時間可往回追溯至3月19日。

飯店旅宿業者受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）衝擊，住房率直線下滑，市府推出「安心旅宿」認證標章，開放一般遊客、居家檢疫及居家隔離者的家屬入住，盧秀燕表示，目前已有261家旅宿業者申請「安心旅宿」標章，188家審核通過。

盧秀燕指出，針對居家檢疫隔離者及一般民眾，市府採分流方式，居家檢疫者可在家裡或至居家檢疫替代所，居家檢疫及隔離者家屬、一般遊客則可至一般旅宿業。現在市府推出安心旅宿認證標章，安全又衛生，請民眾放心。

住房旅客表示，她的兒子剛從英國倫敦求學歸國，得知全國大飯店針對居家檢疫者家屬推出相當優惠的住房方案，跟先生討論後決定外宿，有如「二次蜜月」，兩人可以四處走走，把家裡留給孩子，讓孩子不用被關在一個房間內。她也肯定全國大飯店環境清潔十分徹底，住得很舒適。

台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林表示，各飯店都有很好防護，台灣很棒，民眾有很好防疫意識，也都有戴口罩，他呼籲不只社交距離，與家人距離更重要，尤其居家檢疫者，特別注意和家人距離，要有適當標準，業者也會盡力配合相關防疫規定，大家一起撐過去。（編輯：謝雅竹）1090401