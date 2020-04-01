久戴口罩傷肌膚 高醫呵護抗疫夥伴美容

（中央社記者程啟峰高雄1日電）武漢肺炎抗疫，第一線醫護人員久戴口罩常壓迫鼻梁、臉頰、耳朵進而傷害臉部肌膚，有醫材業者捐贈高醫大附院臉部敷料助護膚，院方也祭出雷射護膚優惠幫抗疫夥伴美肌。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鑑於醫護人員長期戴口罩抗疫傷害臉部肌膚，新加坡商康威特公司台灣分公司今天致贈外傷治療用的輕柔矽膠泡棉敷料200片、人工皮80片及蘆薈潤膚液20罐給高雄醫學大學附設醫院，減輕醫護人員的肌膚負擔。

高醫抗疫醫護人員如獲至寶，紛將敷料貼於鼻梁、臉頰處後，直呼「柔軟的感覺舒服許多」。

在高醫急診服務的資深護理師黃夢婷說，除上廁所及吃飯短暫拿下口罩外，每天戴N-95口罩時間長達8小時左右，因N-95口罩需緊實密合臉頰，口罩鐵條常壓得鼻梁、臉頰破皮，下巴及耳朵很不舒服，對暖心廠商捐贈敷料，當場開心地拿來貼臉護膚。

高醫外科部主任郭耀仁表示，第一線醫護人員在這場抗疫行動中，需全副武裝穿著防護裝備，加上南部氣候悶熱，讓醫護人員備極辛苦，臉上容易有皮膚發炎、毛孔阻塞、痘痘及粉刺大爆發等問題，感謝熱心公司致贈敷料，減緩第一線人員配戴的不適感；整形外科也提供員工超值優惠專案，幫助醫護人員恢復美肌。

在負壓隔離病房工作的一名資深護理人員也為長期配戴N-95口罩及身著防護衣等重裝備，造成肌膚無法透氣，加上照顧病人壓力大，臉上的舊痘痘還沒消除，又長出新痘痘，讓她深感困擾。得知整形外科的員工護膚優惠專案，大呼「揪甘心」。

另外，高醫大3月4日起進行校園門禁管制防疫，校外人士不得進入校園、宿舍僅開放住宿生進出，由於要確認住宿生的身分和體溫是否正常，兩道關卡難免造成學生排隊等候。

身為宿舍樓長的高醫大醫務管理暨醫療資訊學系學生葉品誠為縮短同學等候時間，在原本系統架構增設可判別住宿生身分功能，學生刷卡時，已量測體溫的住宿生可憑「過關」音效一秒鐘快速通關，未量測體溫及非住宿生則會發出警示聲提醒宿舍管理員，如此分流進宿舍大幅縮短學生排隊等候時間。

葉品誠設計「會說話」門禁監控助攻校園防疫，高醫大校長鐘育志特地頒發感謝狀予以嘉勉。（編輯：謝雅竹）1090401