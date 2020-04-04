更多編輯台推薦新聞：
旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業
文化

旗山小鎮四大天王 搖擺著過往的特色產業

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力
生活

專題／白牌司機妹妹確診 公司老闆停工14天付全薪凝聚向心力

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出
國際

澳洲人倒垃圾時變裝解悶 群組秀圖片花樣百出

武漢肺炎全球最新情報 4/4
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/4

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
染疫女保全住偏遠山區騎車通勤 研判工作時遭感染
首頁 / 地方

往墾丁沿路 公路總局標語警示勿繼續前往

最新更新：2020/04/04 16:51
清明連假墾丁擁入大量人潮，中央流行疫情指揮中心4日呼籲「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局也隨即在前往墾丁的路上，利用電子標語加強提醒。（公路總局三工處提供）中央社　109年4月4日
清明連假墾丁擁入大量人潮，中央流行疫情指揮中心4日呼籲「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局也隨即在前往墾丁的路上，利用電子標語加強提醒。（公路總局三工處提供）中央社　109年4月4日

（中央社屏東縣4日電）清明連假墾丁擁入大量人潮，中央流行疫情指揮中心今天發出訊息，強調「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局隨即在前往墾丁的沿路上利用電子標語警示「墾丁人潮擁擠，請勿繼續前往」。

中央流行疫情指揮中心上午11時55分首度發出國家級的警訊後，公路總局第三區養護工程處隨即配合，在前往墾丁的台1線、台9線、台17線及台26線等道路沿線加強宣導車流及人潮狀況，並在沿線29處的智慧化省道即時資訊服務網揭露相關資訊「中央流行疫情指揮中心表示墾丁人潮擁擠，請勿繼續前往」。

由於已近清明連假尾聲，今天進入墾丁車流不若前兩天。依三工處交通管理及控制中心對這兩天車潮預估，4日台9線南迴公路出現第一波南下（台東往屏東、高雄）車潮，車流高峰從下午3時到傍晚7時；5日出現第二波南下（台東往屏東、高雄）車潮，車流高峰將出現在中午12時至晚間8時。

此外，在台9線與台1線交會處北上往屏東、高雄方向，因匯入台26線北上車潮，預估將會形成車多，提醒用路人避開車流高峰時段行駛，縮短整體旅行時間。

中央指揮中心上午發送2則國家級警訊，其中，第2則針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應保持社交距離及配戴口罩，並強調，墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。（編輯：黃世雅）1090404

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報