往墾丁沿路 公路總局標語警示勿繼續前往

清明連假墾丁擁入大量人潮，中央流行疫情指揮中心4日呼籲「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局也隨即在前往墾丁的路上，利用電子標語加強提醒。（公路總局三工處提供）中央社 109年4月4日

（中央社屏東縣4日電）清明連假墾丁擁入大量人潮，中央流行疫情指揮中心今天發出訊息，強調「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局隨即在前往墾丁的沿路上利用電子標語警示「墾丁人潮擁擠，請勿繼續前往」。

中央流行疫情指揮中心上午11時55分首度發出國家級的警訊後，公路總局第三區養護工程處隨即配合，在前往墾丁的台1線、台9線、台17線及台26線等道路沿線加強宣導車流及人潮狀況，並在沿線29處的智慧化省道即時資訊服務網揭露相關資訊「中央流行疫情指揮中心表示墾丁人潮擁擠，請勿繼續前往」。

由於已近清明連假尾聲，今天進入墾丁車流不若前兩天。依三工處交通管理及控制中心對這兩天車潮預估，4日台9線南迴公路出現第一波南下（台東往屏東、高雄）車潮，車流高峰從下午3時到傍晚7時；5日出現第二波南下（台東往屏東、高雄）車潮，車流高峰將出現在中午12時至晚間8時。

此外，在台9線與台1線交會處北上往屏東、高雄方向，因匯入台26線北上車潮，預估將會形成車多，提醒用路人避開車流高峰時段行駛，縮短整體旅行時間。

中央指揮中心上午發送2則國家級警訊，其中，第2則針對屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），提醒民眾出遊時應保持社交距離及配戴口罩，並強調，墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。（編輯：黃世雅）1090404