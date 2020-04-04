墾丁外籍客多未戴口罩 徐國勇錄廣播宣導防疫

清明連續假期仍需留心防疫，內政部長徐國勇（左）4日到墾丁視察時發現，外籍遊客多沒戴口罩，因此除錄製國、台語防疫宣導廣播，也請墾管處錄製英語版向外國人加強宣導。中央社 109年4月4日

（中央社屏東縣4日電）墾丁大街人潮眾多，指揮中心警訊暫勿前往墾丁，內政部長徐國勇今天到墾丁視察發現，外籍遊客多沒戴口罩，因此除錄製國台語防疫宣導廣播，也請墾管處錄製英語版向外國人宣導。

徐國勇下午到墾丁國家公園管理處視察防疫情形時，發現南灣海水浴場的外籍人士多沒有戴口罩，除自己錄製國台語的防疫宣導廣播，也要求墾管處錄製英語版向外國人宣導。

徐國勇強調，由於目前口罩及保持距離仍是屬「建議」，但對公務員來說都是「要做到」，政府建議是為民眾好，如果民眾都無法遵守，政府只好研究罰則，也拜託民眾保持以往態度，主動配合防疫。

另外，由於清明連假人潮湧進墾丁，恆春警方2日、3日晚也在墾丁大街上持大聲公，宣導保持社交距離及戴口罩；海巡人員白天也在各沙灘及景點宣導。

中央流行疫情指揮中心今天上午11時55分首度發出國家級警訊，要求各景點遊客保持社交距離並戴口罩，其中警示「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，屏東疫情指揮中心也在下午成立恆春前進指揮所加強宣導防疫。（編輯：洪學廣）1090404