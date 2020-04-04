墾丁防疫情破口 進大街量額溫嚴查民眾戴口罩

（中央社屏東縣4日電）墾丁清明連假湧進大量人潮，屏東縣疫情指揮中心今天下午設立恆春前進指揮所，加強疫情宣導，傍晚起並在人潮密集的墾丁大街兩端路口設關卡量額溫，並嚴格執行戴口罩的要求。

墾丁清明連假湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心今天上午發布訊息，強調「墾丁人潮擁擠，暫勿前往」，公路總局和警方也隨即在前往墾丁的沿路上標語警示「墾丁人潮擁擠，請勿繼續前往」。

屏東疫情指揮中心下午在恆春警分局成立前進指揮所，縣長潘孟安及警政署長陳家欽坐鎮，各局處及警方下午並在各飯店、餐廳及墾丁大街，舉牌宣導安全社交距離及戴口罩，晚上在墾丁牌樓處和墾丁青年活動中心兩端路口設關卡量額溫，並要求遊客戴口罩，只要體溫超過攝氏37.5度就不能進大街夜市。

另外，由於墾丁大街傍晚飄雨，今晚人潮也比前兩天少很多，針對警方及縣府衛生局等單位設關卡量額溫，強烈要求戴口罩，多數民眾和外籍人士都乖乖遵守，但也有不少民眾因此折返，甚至詢問大街商家，「墾丁大街是不是發生疫情？」

不過，有商家仍對相關嚴格防疫措施感到無奈，一家餐廳負責人說，嚴格執行是保護大家的健康，但也因此讓想進墾丁大街的遊客折返，今晚人潮已比前兩晚少了約1/3，這樣的執法「不知該說是好是壞」。

墾丁五星級大飯店今晚住宿率約7成，一般飯店和民宿今晚約3至5成住宿率，根據屏縣交通隊車流量統計，2日前往恆春半島約9499車次，昨天8975車次，今天到下午7時則有6047車次，比昨天少了近3000車次，以每車2至4人計算，約少了8000名遊客。（編輯：洪學廣）1090404

墾丁地區在清明連假期間湧入大量人潮，屏東縣也特別加強防疫措施和相關宣導，更在墾丁大街兩端路口設關卡為民眾量額溫，並嚴格執行戴口罩要求。（恆春警分局提供）中央社 109年4月4日