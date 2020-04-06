眾神對抗武漢肺炎 掌中戲偶宣導防疫吸睛

台中聲五洲掌中劇團團長王英峻（右）利用掌中戲偶演出一齣齣防疫宣導短片，以網路笑話為底本，透過戲偶間的詼諧對話，宣導勤洗手、戴口罩等防疫措施。（王英峻提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台中聲五洲掌中劇團拍攝布袋戲宣導防疫，以網路笑話為底本，加上眾神明特色，以兒童劇方式講述勤洗手、戴口罩等防疫措施，逗趣的影片上傳臉書，獲許多民眾分享。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），台中聲五洲掌中劇團，利用掌中戲偶演出一齣齣防疫宣導短片，以網路笑話為底本，透過戲偶間的詼諧對話，宣導勤洗手、戴口罩等防疫措施。

聲五洲掌中劇團長王英峻今天接受中央社記者訪問表示，日前網路流傳多則網路笑話，團員拿給他看，自己看了也覺得好笑，拍成布袋戲影片，要參加網路影片票選活動，未料放上臉書後獲得許多迴響。

布袋戲宣導防疫影片共有3集，王英峻指出，首集為「眾神去哪兒」，內容以眾神拜見玉皇大帝時，千手觀音因在洗手未能出席，而一週有3片口罩，四面佛因少一片口罩也不能來，最後，玉皇大帝宣導「14天可領9個口罩」措施，呼籲勤洗手、戴口罩。

第2集「眾神去哪兒2.0」內容中加入更多神明，並運用神明的特色宣導防疫。如八仙因自海外回來需居家檢疫14天，關聖帝君則因臉紅發燒，超過37.5度需居家隔離，十八羅漢則因五（武）漢得肺炎，所以只來了13個，內容逗趣。

第3集還未放上網路，但王英峻透露演出採兒童劇方式，當武漢大魔王企圖傷害兒童，穿插許多逗趣情節，最終兒童以勤洗手、戴口罩，戰勝武漢大魔王。

王英峻指出，防疫期間大家都悶壞了，透過布袋戲宣導防疫，娛樂一下，每集雖僅有短短幾分鐘，但拍攝時常會不小心穿幫、出鏡得不斷重來，透過後製剪接才完成影片。日前有單位洽詢，也希望用布袋戲拍攝宣導影片。

受到武漢肺炎疫情衝擊，王英峻說，商演、校園演出等都已取消，只剩下幾場廟口演出，因演給神明看沒有群聚問題，但生計已受到衝擊，現正找尋平台，希望改為線上演出，渡過疫情難關。（編輯：黃世雅）1090406