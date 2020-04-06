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新北市府禁止未戴口罩進入 侯友宜盯場

最新更新：2020/04/06 12:49

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市政府今天要求進入市府大樓一定要戴口罩，市長侯友宜一早就到各出入口盯場，市府員工都全數戴上口罩。侯友宜表示，感謝同仁配合並提醒市民戴口罩洽公，共同防疫。

新北市政府昨天宣布進入市府要求戴口罩後，侯友宜今天上午8時就到市府大樓各出入口視察同仁上班戴口罩的情形，結果是全員都有戴口罩。

侯友宜表示，有很多景點已發出國家級警報，所以再三提醒、要求同仁不要趴趴走。今天也特別要求要員工及民眾進市府大樓都一定要戴口罩。

他表示，因為，只有保護好自己，才能保護好別人。看到所有同仁都自動自發、百分之百戴口罩，相信每一個人都有自我防護的警覺意識，這一場疫情就可以打勝仗、可以過難關，大家加油。

侯友宜出席市政行程時接受媒體聯訪，媒體詢及是否比照內政部實施彈性上下班的分流措施時，侯友宜表示，新北市已實施分流上班，還做到所有分組隔開的異地上班，早已做好超前部署。

侯友宜受訪時談到校園防疫時表示，3週前就已經要求學童全部戴口罩，現在連上公車、上學途中也希望孩子們戴口罩。學校空間不大，很難保持社交距離，但仍要求學校取消所有集會活動及儘量保持社交距離。（編輯：屈享平）1090406

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