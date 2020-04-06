台南3景點列國家級警報 黃偉哲：有點困擾

中央流行疫情指揮中心4日將台南關子嶺風景區、烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區等3個景點列入國家級警報，台南市長黃偉哲（前左）6日受訪表示，這3個景點的人潮並未達密集、擁擠的標準，被列入有點困擾。中央社記者楊思瑞攝 109年4月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）中央流行疫情指揮中心4日針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南。台南市長黃偉哲今天表示，這3個景點的人潮並未達密集、擁擠的標準，被列入有點困擾。

中央流行疫情指揮中心在清明連假期間針對11處景點發出國家級警報，有部分縣市政府及民間企業配合防疫，要求去過這些景點的員工自主健康管理或居家上班。

黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，中央公布的這11個景點中，台南有關子嶺風景區、烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區等3個。但這3處都是開放式景點，市府統計這幾天每天的遊客人數各約2000、3000人，尚未達到密集、擁擠的標準，感覺上有點像是亂槍打鳥的選擇。

黃偉哲表示，反而像是一些夜市、密閉式的市場等地點，可能在短短2、3個小時內就有大批人潮，是應該比較需要注意的地方。被列入的這3個景點一整天只有2000、3000人，被列入國家級警報是有點困擾。

他說，現在各縣市政府和民間企業都有一些因應的做法，台南市政府會遵守中央一致性的規定；若中央沒有一致性規定的，就會依據現實狀況考量，且台南早已實施實名制洽公等不少超前部署的做法。

黃偉哲表示，台南市政府不以中央公布的11個景點為限，希望所屬公務員只要在假日去過人潮比較擁擠場所，就要主動申報，並進行主健自康管理。自主健康管理的強度並不高，不會限制行動，只希望他們自己注意，盡量不要到處跑而已。

他說，另外，市府從去年7月起就已實施彈性上班1小時的規定；接下來會透過各種管道向民間企業進行道德勸說，希望企業主也可推行彈性上班，以及休假時去過擁擠景點者自主健康管理等措施。（編輯：黃世雅）1090406