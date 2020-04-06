挺青創渡小月安心抗疫 屏府祭出減半優惠方案

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）受到武漢肺炎疫情的衝擊，屏東縣府支持的青年創業聚落及「職人町」的青創團隊生意都受到影響。屏東縣政府將針對兩處青創業者的租金、權利金，祭出減半優惠措施。

「剛創業就遇到疫情衝擊，來店的客人變少，這要怎麼撐得下去？」青創聚落及「職人町」青創店家自武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情以來，生意都在渡小月，不少青創業者向縣府反映現狀。

縣府勞動暨青年發展處長林德輝表示，為支持剛創業的青年，決定減免兩處店家自今年2月至6月期間一半的租金及權利金，讓他們能夠減輕營運負擔及固定成本開支。

林德輝並表示，這段時間將由青年事務科輔導進駐業者申請政府相關補助及貸款，盡快協助創業青年理解政府方案、一次掌握政府資源，陪伴青創者走過這次的黑暗期。

林德輝說，除了提供紓困措施外，縣府青年學院創業輔導團隊也會在抗疫期間，鼓勵創業青年趁勢學習，青年學院將持續推動「文案實作、餐飲經營、社群行銷、節稅、契約訂定」等輔導課程，提供個別業師諮詢服務，齊心陪伴青創者撐過低谷。（編輯：孫承武）1090406