加油站員工開玩笑自稱確診 得知恐遭罰後悔不已

（中央社記者王鴻國新北8日電）疫情當前，玩笑開不得，三重區某加油站柯姓員工疑因不滿客人質問為何沒戴口罩，竟開玩笑回稱「已確診」，引發婦人恐慌報案，員工遭警方送辦得知恐遭罰300萬元時後悔不已。

警方表示，涉案的柯姓男子是三重某加油站員工，昨天下午幫一名婦人加油時，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，婦人見柯男未戴口罩即質問「工作沒戴口罩沒關係嗎？」未料柯男竟回稱「我已經確診了，所以不需要戴口罩」。

婦人一聽傻眼追問柯男「你是開玩笑的嗎？」柯男又回說「是真的，我胸口還感覺熱熱的，而且我有吃藥」，嚇得這名婦人加完油後立撥打防疫專線1922報案。

警方表示，婦人深怕染疫後害家人被傳染，嚇得不敢回家，還把對話內容po於社群網站後，隨即引發熱議並造成恐慌，警方循線將柯男帶回偵訊並確認不是確診、隔離或檢疫對象，柯男雖供稱是玩笑話，仍被依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌送辦。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪表示，疫情當前真得不能亂開玩笑，當柯男得知幾句玩笑話可能遭處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金時，大驚失色，後悔不已。

三重分局分局長王文澤也提醒表示，民眾對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布訊息或聲明為準，千萬不要任意散播、轉傳，以免觸法。（編輯：李錫璋）1090408