不用再爬陡坡 長濱鄉衛生所遷建咱的好厝邊

（中央社記者李先鳳台東8日電）台東長濱鄉屬超高齡鄉鎮，然衛生所卻位處高坡上，前往道路不但陡峭並有彎道。在各界期盼下今天舉行遷建動土典禮，包括前台東縣長黃健庭也出席，預計110年7月完工啟用。

依台東縣衛生局數據，長濱鄉到今年2月底，55歲以上人口佔該鄉總人口數43%，已屬超高齡鄉鎮，就診民眾60%為老年人口。然而，位於長濱村中興路的衛生所現址地處高坡，前往道路不但陡峭並有彎道，對高齡者行車有一定的潛在危險性。且距離最近的公車站超過400公尺，如老人家無交通工具需徒步前往，還需爬一段約45公尺陡坡，對於高齡或行動不便者相當辛苦。

雖然近年來衛生所提供溫馨接送服務，但多數鄉民仍希望衛生所能遷建，提供更友善就醫環境。因此，縣府與鄉公所合作，取得用地旁有圖書館、鄰接長濱國小，將衛生所遷移到民眾生活街區，方便民眾就醫。

為改善高齡友善環境，台東縣衛生局辦理「長濱鄉衛生所遷建工程」，在縣長饒慶鈴高度重視及支持下，採最有利標方式重行公告，歷經7次公告招標順利完成評選審查決標，今天由饒慶鈴主持舉行動土典禮，工程450個日曆天，預計110年7月完工啟用。

遷建工程動土典禮上午在長濱國小旁的基地舉行，由饒慶鈴主持，包括前縣長黃健庭、長濱鄉長潘淑芳，以及地方鄉代多人出席，與會貴賓共同執鍬舉行動土，工程預計110年7月完工啟用。

饒慶鈴說，偏鄉醫療照護資源取得不易，衛生所是偏鄉重要的醫療據點，可近性非常重要，今天衛生所遷建是工程是縣府與地方共同合作的成果，希望為當地高齡化社區建立一個可近性高，且更好的醫療服務。黃健庭肯定饒慶鈴施政接續，相信在縣府團隊努力下，台東的未來會更好。

長濱鄉衛生所遷建工程計畫經向中央爭取遷建案經費，107年2月行政院核定由花東基金補助經費辦理。擇定位於長濱村街道上，長濱國小旁的公有地上辦理遷建工程，工程費用約新台幣7600萬元，規劃1樓為急診及醫療門診服務區域，2樓為行政辦公室，3樓則是職員宿舍，總計約600建坪。（編輯：孫承武）1090408