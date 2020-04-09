竹縣華光樹苗滯銷逾萬株 企業聯手用新台幣下架

新竹縣華光智能發展中心院生培育2萬餘株台灣原生種樹苗卻滯銷，消息傳出後，台灣多家企業購買，讓樹苗全數銷售一空，院生9日也自製手牌，感謝各界協助。（新竹縣華光智能發展中心提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年4月9日

（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）新竹縣華光智能發展中心院生自力更生培育2萬餘株台灣原生樹苗，但遭遇滯銷。台灣多家企業與民眾攜手購買，讓樹苗全數銷售一空。華光智能發展中心今天指出，感謝各界協助。

華光智能發展中心主任王嵩文受訪表示，發展中心5年前開闢1分地，讓院生培育樹苗，學習技術，並由老師帶領院生到五峰、尖石山區採集各種台灣原生樹種子，從種子發芽、換盆、換土全都一手包。

他說，種植的台灣原生樹苗有肖楠、台灣櫸木、烏心石等，種植數量雖多，但因賣相不佳嚴重滯銷，在這1分地上，堆滿2萬餘株的各式樹苗，讓師生相當擔心。

華光院生培育的樹苗滯銷消息曝光後，王嵩文指出，不少民眾及企業例如台積電、富邦集團及昌益建設等，踴躍購買，讓中心電話一通接著一通，不到3天樹苗已被搶購一通。

昌益事業群總經理朱彥龍表示，他帶領公司團隊到園區，買下近萬株台灣原生種樹苗，不僅送愛，也為台灣綠化工作盡心力。

王嵩文指出，林務局、台積電也將與華光澤西農場合作，未來樹苗培育工作將委由院生來培育。

林務局表示，為讓華光的育苗販售順利，決定讓華光成為林務局分支苗圃，未來也將提供技術指導，委託院生們進行實作，培育的苗木將供應林管處的造林及綠美化，讓愛心能溫暖、穩定持續下去。

王嵩文說，近來疫情延燒，中心捐款相對減少，但華光師生用自身力量栽種樹苗並販售，創造收入，盼社會能多支持鼓勵。

他表示，未來華光將繼續教育、訓練院生培育樹苗及學習多肉植物培養等，提供多元課程，讓院生能多元學習，豐富生活。（編輯：戴光育）1090409