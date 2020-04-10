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才出席教審會返校 高市獅湖國小校長昏倒送醫不治

最新更新：2020/04/10 22:54

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市三民區獅湖國小校長楊光明今天上午出席高雄市政府教育審議委員會，下午返校不久昏倒校長室，送醫不治，校方官網隨後公告這個不幸消息追思。

楊光明上午出席高市府109年第一次教育審議委員會，並從市長韓國瑜手中接下教育審議會委員聘書，下午返校不久被學校教職員發現昏倒在校長室，經送醫不治，享壽62歲。

獅湖國小官網隨後貼出「光明校長追思留言板」指出，「今天我們敬愛的楊光明校長不幸離我們而去，我們感到十分的不捨與傷痛」，並說光明校長平日工作認真，是學校親師生的好楷模，全校師生深感悲痛，目前高雄市教育局、校長協會、學諮中心及家長會已積極協助相關後續校務及治喪事宜。

高市教育局長吳榕峯也感到惋惜，他說，楊光明為人熱誠和藹，很好相處，上午開會時大家還在一起有說有笑，一點看不出有何異狀，沒想到突然就這樣走了。教育局13日會派員到校協助輔導全校師生心理創傷並進行心理諮商，後續再安排代理校長人選。

楊光明曾是台東師專手球隊員，曾任高市多所國小校長，累計17年校長資歷，辦學經驗豐富，曾榮獲102年度教育部校長領導卓越獎、104年高雄市特殊優良教師及108年度服務滿40年資深優良教師。（編輯：張芷瑄）1090410

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