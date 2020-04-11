安心即時上工4/13上路 屏東釋514工作機會

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）勞動部推出「安心即時上工計畫」，屏東縣政府今天表示，盤點轄內各單位及鄉鎮市公所，首波釋出514個職缺。這項補貼最高達新台幣1萬2640元，最長6個月，將於4月13日上路。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）對國內就業市場影響，勞動部推出「安心即時上工計畫」，由公部門提供符合公共利益計時工作，核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活。時薪158元，每月最高80小時，最高補貼1萬2640元，最長6個月，將於4月13日上路。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長林德輝表示，經盤點轄內各單位及鄉鎮市公所首波釋出514個職缺，只要符合最近一次月投保薪資於2萬3800元以下，以及申請登記日前6個月內保險年資滿2個月的縣民，都可攜帶身份證明文件至居住地就近的屏東、潮州兩就業中心，或所屬各鄉鎮就服台辦理求職登記。

勞動暨青年發展處表示，「安心即時上工計畫」主要針對非典型勞動者，例如在便利商店打工者，因疫情關係生意不好，可能1個月原本50小時改為30小時，這些人無法進入減班休息的機制。因此，為照顧這些部分工時的勞工推出「安心即時上工計畫」，彌補其減少的打工機會及薪資減損。

因應這次疫情衝擊，勞動部也提供其他相關措施來協助勞工及企業，相關資訊都已公告縣府勞動處及台灣就業通網站。勞工或企業主可上網查詢或來電08-7534984、0800-777-888洽詢。（編輯：孫承武）1090411