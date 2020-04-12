進市場沒戴口罩新北要罰 北市：處罰不是唯一標準

（中央社記者梁珮綺、侯文婷台北12日電）雙北市公有市場9日起要求全面戴口罩，新北市長侯友宜更表示違者最高罰1萬5000元。台北市副市長黃珊珊今天表示，沒戴口罩就不會讓民眾進市場，「就達到我的目的，處罰不是唯一標準」。

針對夜市、商圈要進行人流管制部分，黃珊珊認為，通常公有市場有多個出入口，限制單一出入口有難度，會研究每個市場的動線，並請商圈提分流計畫。

黃珊珊上午到成德市場、永春市場視察攤商、民眾戴口罩以及人流管制情形，接受媒體聯訪時，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布10日起針對國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制，攤商及消費者應全程配戴口罩。

雙北市公有市場9日起要求全面戴口罩與量體溫，侯友宜更表示，新北市夜市、傳統市場及商圈等人潮密集場所，攤商、消費者都要戴口罩，否則就依違反「傳染病防治法」開罰3000元至1萬5000元。

對此，黃珊珊認為，處罰不是唯一的標準，會盡量勸導，若民眾要進入台北市公有市場時沒有戴口罩，就不能進去，「就達到我的目的」，她說，目的是防疫，不是處罰，市場的安全最重要。

黃珊珊說，若要裁罰，必須有許多人力與物力，其次是認定，例如流動攤商能不能算是市場等等。

不過，她也表示，每個政府都有各自的執法方式，台北市會做好規劃後再訂定相關規定。

面對媒體詢問市場、夜市等如何進行人流管制時，黃珊珊舉成德市場為例，指成德市場有兩個大門，研議動線規劃為一進一出，會比單一出入口更好；夜市則有很多巷弄，還有範圍的劃定，必須因地制宜，會再請商圈提分流計畫。

先前中央流行疫情指揮中心下令酒店、舞廳暫停營業，有媒體詢問其他行業如酒吧、KTV等是否也應比照辦理，黃珊珊重申，只要中央有任何規範就照辦，「要關人家的店，還是要中央命令才行」。

黃珊珊說，重點還是保持社交距離，就不會是危險的地方。（編輯：張銘坤）1090412