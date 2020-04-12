竹市成立水岸巡邏隊 員警騎電動機車守護左岸安全

（中央社記者魯鋼駿新竹市12日電）新竹市警察局近期獲新竹市警察之友會捐贈6部電動機車，並成立「水岸巡邏隊」，加強取締並勸導闖入自行車道的違規機車，成功減少違規情形。

新竹市政府今天提供新聞稿表示，新竹左岸為熱門運動休憩景點，但時有發現機車騎士違規闖入自行車道，除了破壞路面，也危害休憩民眾安全，市府已正式公告、明訂機車不得進入左岸及17公里自行車道。

竹市警局表示，日前獲新竹市警察之友會捐贈6部電動機車，供員警在左岸執行巡邏勤務使用，同時兼顧道安與環保車身設計成淺藍色系列，並印有「新竹市警察局」字樣，讓民眾能明顯辨識是警察同仁在守護市民安全。

竹市警局表示，「水岸巡邏隊」員警平時巡邏勤務以日間為主，著重於假日人潮眾多時段，車隊於清明連假正式上路，經數日勸導取締，已大幅減少違規情形，未來會規劃建置攝影機，對違規闖入自行車道的車輛逕行舉發。

竹市警局呼籲，民眾切勿違規進入或行駛機車於自行車道，共同維護具有在地生態特色又安全舒適的海岸自行車道，違者將依「道路交通管理處罰條例」處新台幣600元至1800元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1090412