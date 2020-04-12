剩不到200隻 學者籲政府盡速保育蘭嶼吻鰕虎

俗稱狗甘仔的鰕虎魚，全台紀錄大約有75種，其中蘭嶼吻鰕虎只在蘭嶼出現，魚類生態研究者周銘泰去年調查結果發現，蘭嶼吻鰕虎可能剩不到200隻。（周銘泰提供）中央社記者李先鳳傳真 109年4月12日

（中央社記者李先鳳台東縣12日電）僅在台東縣蘭嶼發現的特有物種蘭嶼吻鰕虎，雖被台灣淡水魚紅皮書中列為極度瀕危物種，但至今卻未被列入一級淡水魚保育名錄中，生態研究者周銘泰呼籲政府應盡速保育。

俗稱狗甘仔的鰕虎魚，全台紀錄大約有75種，其中蘭嶼吻鰕虎只在蘭嶼出現，魚類生態研究者周銘泰去年調查發現，蘭嶼吻鰕虎可能剩不到200隻，數量比「國寶魚」櫻花鉤吻鮭更稀少。

周銘泰表示，7年前天秤颱風重創蘭嶼後，蘭嶼進行了多項溪流水利整治工程，但水泥化的工程卻大量破壞蘭嶼吻鰕虎棲地，導致蘭嶼各溪流的吻鰕虎，去年只剩下2條野溪可見其蹤跡。

由於蘭嶼吻鰕虎並未列入保育，加上是蘭嶼特有種且數量稀少，所以近期成為許多商業採集覬覦的物種，這也讓周銘泰相當憂心，珍稀的蘭嶼吻鰕虎若再被人為獵捕販售，恐怕會在地球上消失。

周銘泰說，蘭嶼吻鰕虎已和當地達悟族人共存數千年以上，堪稱最能代表蘭嶼的淡水魚，希望相關單位應盡速公告為一級保育類，並劃設保護區來保護蘭嶼吻鰕虎。（編輯：洪學廣）1090412