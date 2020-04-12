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餐飲業訂桌腰斬轉型外帶桌菜 業者送餅挺醫護

最新更新：2020/04/12 16:16

（中央社記者蘇木春台中12日電）武漢肺炎疫情影響餐飲業，台中市多家業者轉型改賣便當、外帶桌菜，業績逆勢成長，另外，有糕餅業者來客量雖大減，但仍捐出太陽餅給醫護人員加油打氣，盼共同度過難關。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，為降低社區感染風險，中央流行疫情指揮中心日前建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，並建議民眾避免前往人多區域，不只降低民眾前往餐廳用餐意願，夜市人潮也銳減。

由於民眾降低外食機會，餐飲業者生意大受影響，不只飯店與婚宴會館喜宴與春酒訂桌數腰斬，多家飯店業更暫停餐廳服務，或是轉型改做便當、外帶桌菜。

台中北海岸海鮮婚宴會館將原先桌菜與日本料理，轉型改做外帶餐盒，推出臘味米糕、放山雞肉燴飯、握壽司便當，將桌菜擺盤特色融入便當中。

台中麗寶福容大飯店業績則受影響下跌5成，飯店推出桌菜禮盒宅配，另有組合餐外送服務，訂餐只要符合門檻，即可享免費外送到府。

寶麗金餐飲集團在推出桌菜外送與外帶服務後，業績逆勢成長近4成，也推出訂餐外送服務。

此外，受衝擊的糕餅業來客量雖大減，但23號太陽餅店日前仍陸續捐贈給中國醫藥大學附設醫院、台中榮民總醫院共2000個太陽餅，為第一線防疫人員加油打氣，期盼共同度過疫情。（編輯：洪學廣）1090412

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