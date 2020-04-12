中媒記者回應川普來自台灣挨批 張麗善發文相挺

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普提問時回應「來自台灣」，在網路引發議論。雲林縣長張麗善今天發文聲援張經義，不捨雲林子弟遭網路霸凌。

日前白宮記者會，張經義向川普提問時回答「來自台灣」。張麗善今天在臉書（facebook）貼文指出，張經義這段問答影片遭人截頭去尾，在網路引發議論，甚至被網友酸是台獨份子。

張麗善表示，張經義在雲林出生，一路認真求學、工作，力爭上游，成為電視台駐美新聞中心的主編，透過專業訓練與自身努力，在異鄉生根立足，這何嘗不是上百萬旅外雲林鄉親奮鬥人生的縮影。

張麗善指出，川普問張經義來自哪裡？張經義說「我來自台灣」，因為他不忘本，何錯之有？她要特別呼籲大家，不要助長惡質的網路霸凌文化，要肯定雲林子弟不管在哪工作或移居何方都不忘本的態度。

張麗善說，「我來自台灣」應該驕傲地大聲說出來，不必遮遮掩掩，身為雲林縣長，她支持張經義表達言論的自由，也不捨雲林子弟遭到網路霸凌。

張麗善指出，下次若再被問起，她還是請張經義可以大聲說出是來自台灣、是雲林人，而她身為縣長「自己的子弟自己挺」，故鄉永遠會給雲林子弟最大的溫暖。（編輯：戴光育）1090412