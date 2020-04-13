浪浪疑遭空氣槍虐傷 動保團體麻醉搶救送醫

（中央社記者陳朝福高雄13日電）高雄林園區一隻流浪犬疑遭人以空氣槍近距離射擊，身中7槍虐傷，由於犬隻警覺性高，見人就跑，搜救的台灣動物緊急救援小組動用麻醉吹箭，讓犬隻鎮靜後捕獲送醫。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天表示，昨天接獲通報，指林園區中港路一帶曾聽到疑似空氣槍射擊槍聲，他往外看竟發現在當地生活多年的一隻黑白色流浪犬，疑遭人以空氣槍近距離射擊，多處受傷，沿路滴血，嚇壞民眾。

救援小組志工由大隊長倪兆成率領趕往救援，但在附近巷弄搜索卻不見傷犬蹤影，民眾除了表示曾試著協助傷犬就醫，但見人就躲，最後由多名民眾提供線索在一處工廠的貨櫃屋下方，發現傷犬蹤跡。

救援小組志工發現傷犬一直閃躲吠叫，不易用套繩捕捉，經研議由隨行的獸醫師以麻醉吹箭輕微鎮靜後，順利捕捉上車送往動物醫院救治。

倪京台表示，傷犬約為5歲的公犬，到院檢傷發現共有7處槍傷，其中腹部的傷口面積較大，已潰爛發炎，所幸7處槍傷都未深及內臟，且體內也無槍彈殘留；經緊急手術清創傷口並縫合後，目前持續安置在動物醫院住院治療，暫無生命危險。

倪京台表示，涉虐狗者已涉嫌觸犯動物保護法及槍砲彈藥刀械管制條例，請動保處及警方追查，早日將虐狗惡徒繩之以法。（編輯：張銘坤）1090413