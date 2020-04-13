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大倫國中男籃JHBL再封王 徐耀昌頒獎勵金

最新更新：2020/04/13 21:38
苗栗縣大倫國中勇奪108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍，主力戰將邱翊安（前左4）更獲得MVP及助攻王，縣長徐耀昌（前右4）13日表揚球隊。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日
苗栗縣大倫國中勇奪108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍，主力戰將邱翊安（前左4）更獲得MVP及助攻王，縣長徐耀昌（前右4）13日表揚球隊。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日

（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣13日電）苗栗縣大倫國中勇奪108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍，主將邱翊安更獲得MVP及助攻王，縣長徐耀昌今天表揚球隊頒贈獎勵金，期勉持續精進，再創榮耀。

大倫國中男子籃球隊因去年未打進前8強，今年從資格賽打起，一路過關斬將，昨晚冠軍賽激戰新北市安康高中國中部，賽事一度落後，最終在教練陳弘澤沉穩調度下，全隊將士用命，大倫男籃終場以79比75奪勝，這也是大倫男籃繼97學年度後，暌違11年再度封王，拿下隊史第2冠。

「致勝關鍵在於學生的成熟度，以及我相信他們」，陳弘澤說，他在這次比賽過程很少喊暫停，尤其昨晚冠軍賽第4節已被追近在1分之差時，依然相信選手們有足夠成熟度，能挺住壓力去面對如此高強度比賽。

他指出，即便主將邱翊安5犯下場，其他隊員同樣維持進攻順暢，這樣的成熟度是3年來一點一滴累積，他們用這場球賽做了完美ending。

即將畢業的「超級安」邱翊安，此次賽事榮膺冠軍賽MVP及大會助攻王，吸引多所高中教練瞄準挖角，他透露，畢業後將赴台北地區學校就讀，期許持續精進球技，「像偶像Irving（NBA球星）一樣強」。

另外，在國小階段就是明星球員的林現惟，也以「超級國二生」成為場上焦點，對於自己表現，他說，「還不夠」，尤其今年球隊主力有10人將畢業，希望能多分享自己經驗，與隊友一起加強防守進攻技巧，提升團隊戰力。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣政府接見、表揚大倫國中男籃球隊，頒贈球隊新台幣25萬元獎勵金，並頒給教練團6萬餘元獎金，期勉持續努力，再為苗栗縣締造光榮佳績。

大倫國中男籃11月將前往克羅埃西亞參加「2020世界中學生籃球U15錦標賽」。（編輯：戴光育）1090413

苗栗縣大倫國中勇奪108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍，主將邱翊安（圖）獲冠軍賽MVP殊榮。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日
苗栗縣大倫國中勇奪108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組冠軍，主將邱翊安（圖）獲冠軍賽MVP殊榮。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日
苗栗縣大倫國中在108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組封王，身為大倫校友的教練陳弘澤（右）一度感動哽咽，他說，國中時遺憾沒能奪冠，這次有機會回校服務並帶著學生抱回金盃，內心百感交集。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日
苗栗縣大倫國中在108學年度國中籃球聯賽（JHBL）甲級男子組封王，身為大倫校友的教練陳弘澤（右）一度感動哽咽，他說，國中時遺憾沒能奪冠，這次有機會回校服務並帶著學生抱回金盃，內心百感交集。中央社記者管瑞平攝　109年4月13日
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