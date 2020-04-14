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首頁 / 地方

新竹市兒童口罩 16日起增量3倍販售

最新更新：2020/04/14 19:51
武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市政府持續向衛福部爭取兒童口罩再加量以供販售，16日起兒童口罩將增量3倍至600片（60人次），盼能竹市家長們不再為買不到兒童口罩煩惱。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年4月14日
武漢肺炎疫情嚴峻，新竹市政府持續向衛福部爭取兒童口罩再加量以供販售，16日起兒童口罩將增量3倍至600片（60人次），盼能竹市家長們不再為買不到兒童口罩煩惱。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年4月14日

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹市長林智堅今天表示，竹市的99家健保藥局及3區衛生所，販售兒童口罩數量將增量，從16日起每家販售兒童口罩數量將增加3倍為600片，以解決家長買不到兒童口罩困擾。

林智堅表示，新竹市兒童人口比例高，不少家長反應兒童口罩很難買到，新竹市政府向衛生福利部爭取兒童口罩配發量，之前從9日起，每間健保特約藥局及3區衛生所，每日販售兒童口罩量加倍為400片（40人次），16日起兒童口罩增量3倍為600片（60人次），讓父母不必再為買不到兒童口罩而煩惱。

林智堅說，每家健保藥局及3區衛生所憑健保卡，可購買成人口罩14天9片，兒童口罩14天10片，不限身分證末碼，每人每14天購買1次，父母可持16歲以下兒童健保卡最多3名，前往購買兒童口罩，若14日內未購買，額度無法留到下週。

另外，新竹縣長楊文科表示，明天（15日）起，新竹縣兒童口罩從每天共配售量200片增加到400片，將優先分配給竹縣兒童口罩較為不足地區販售。另外，每週也將會檢討販賣狀況，再考慮是否需要擴大販賣點。（編輯：卞金峰）1090414

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