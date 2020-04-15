侯友宜：總動員兵棋推演 分享經驗予其他縣市

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市長侯友宜今天表示，依「全民防衛總動員法」進行兵棋推演，是希望民眾生活在不受干擾的前提下防疫，新北市會分享經驗給其他縣市，各縣市可依各自身環境與空間適度調整。

新北市政府20日將以「全民防衛總動員法」為基礎，盤點人員、物資，由板橋區公所、中和區公所，兵棋推演交通、人流管制，以因應萬一爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大規模社區感染時，維持城市低度運作。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第41次應變會議暨市政會議，今天在市府18樓市政會議室舉行，由侯友宜主持。

侯友宜在會後受訪表示，防疫要做最壞打算及最好準備。兵棋推演不是實兵演練，是模擬或假設最壞的狀況，採取的擴大管制措施，是希望民眾生活不受干擾的前提下，達到防疫成效。未來疫情若升溫，才能快速、靈活的因應變局，不會手忙腳亂。

侯友宜表示，疫情影響最大的是都會型態的生活圈，新北市是大台北市的生活中心點，尤其，確診病例多集中在北北基桃宜等市，必須共同面對防疫策略，若防疫能夠做好，整個台灣的疫情就可舒緩。

他說，每個單位都應扮演好自己的角色，新北市會帶頭將做法分享給其他縣市參考，相互學習與檢討改進，每個地區的地形、地貌、環境、空間不同，可依新北市的經驗適度調整。

他說，新北擴大管制措施兵棋推演，是超前部署、有備無患，做最壞打算的防衛機制，等中央命令下來即能啟動擴大管制。中央是政策性指導，地方政府是第一線執行單位，命令一下來即可做到位。各單位透過兵棋推演，更清楚自己的角色及熟悉彼此如何協調。（編輯：屈享平）1090415