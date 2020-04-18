陸男居家檢疫7度外出 南市府首採計次裁罰70萬

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市一名中國籍潘姓男子在3月居家檢疫期間，連續7天外出，衛生局原想採「計時」標準裁罰30萬元，但因市長黃偉哲震怒潘男造成不同感染風險，首次改採「計次」裁罰70萬元。

3月21日從中國來台的台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫14天期間，竟有7天在外趴趴走，衛生局人員今天告訴中央社記者，潘男多是在等關懷人員巡查後，手機就丟在家中，跑到住家附近溜達。

原應從3月22日開始接受居家檢疫的潘男，連續7天都違反規定，直到遭人檢舉被逮個正著，衛生局原想採行中央「計時」標準，6小時裁罰新台幣30萬元，但因黃偉哲震怒，認為潘男每次都到不同地方，造成極大的感染風險，衛生局首次改採「計次」裁罰，1次10萬元，潘男外出7次共裁罰70萬元。

只是潘男是中國人，居家檢疫4月4日結束，衛生局因調閱監視器查證花費太多時間，裁罰單昨天傍晚才開出寄送；衛生局人員坦承，目前不知潘男在何處，也不知在台灣是否有不動產及有沒有出境，潘男若是不繳罰款，有待後續設法處理。

衛生局統計，截至昨天，台南有14例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診病例，其中13例境外移入病例，1例本土病例，另有6人接受居家隔離，544人接受居家檢疫。（編輯：謝雅竹）1090418