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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
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新北籲國中小新生網路報到 禁校門口發傳單

最新更新：2020/04/18 20:26
新北市政府18日確認，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，20日將如期舉行擴大管制超前部署兵棋推演，讓3階段防疫全民防衛總動員作為完整與落實。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年4月18日
新北市政府18日確認，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，20日將如期舉行擴大管制超前部署兵棋推演，讓3階段防疫全民防衛總動員作為完整與落實。中央社記者黃旭昇新北市攝　109年4月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市教育局以防疫為優先，將5月的208所國小新生報到，及7月的81所國中新生報到作業，首度使用新生線上報到系統，以利分散人流，並禁止補習班在校門發傳單，避免聚集。

新北市政府今天召開第43次防疫應變會議，教育局表示，新北市國中、小新生將採線上報到系統，以利分散人流。

教育局說，將於5月16、17日舉行208所國小新生報到，7月6日舉行81所國中新生報到作業，今年首度使用新生線上報到系統。家長也可親自到學區內學校報到、親送到警衛室、郵寄方式或委由學校在校生代為報到等彈性措施。

新北市教育局長張明文表示，禁止補習班在新生報到期間於校門口發傳單，將協助補習班、課照中心（安親班）利用網路平台及社群網站，以線上宣傳招生。

鑑於國際疫情依舊嚴峻，全球致死率飆升，新北市應變會議也確認，20日仍將舉行「擴大管制超前部署兵棋推演」，不受外界質疑在疫情趨緩之際舉辦兵推的必要性之影響。

新北市長侯友宜會中指出，儘管國內曾連續2天零確診，但國際疫情依舊嚴峻，全球致死率已飆升到6.61%。台灣沒有客觀條件鬆懈，更該謹慎面對。

侯友宜表示，新北早於3月26日居家檢疫達1萬3095人最高峰時，就籌劃擴大管制兵棋推演，以往嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間都沒類似作法。擴大管制與戴口罩不同，不是中央命令下來就能立即做到，「最好不要用到，但萬一碰上馬上可以到位」。

兵棋推演假想狀況包括行政支援、民生物資、維生管線、交通運輸等，推演共15個議題45個項目。分為擴大管制初期、擴大管制執行期間及撤除擴大管制3階段，也將與板橋區、中和區公所視訊連線。

新北市觀旅局長張其強指出，18日起，過去14天內有歐洲、美洲地區旅遊史的民眾，若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者、無專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館。

張其強表示，截至17日為止，新北市防疫旅館已達559個房間，入住率僅4成，還有300房間以上的餘裕，再過2週約可達800房，足以應付目前需求，必要時可支援鄰近城市。

新北市政府為彌補勞動部「安心即時上工計畫」不足處，推出「好來工作」以工代賑計畫，由新北市防疫基金支應，以更寬鬆、方便的條件，讓不符合中央計畫資格者可即時上工。（編輯：戴光育）1090418

新北市長侯友宜（前左紅色背心者）18日視察板橋區黃石市場，了解相關防疫作為，並提醒攤販與消費者別忘記戴口罩。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年4月18日
新北市長侯友宜（前左紅色背心者）18日視察板橋區黃石市場，了解相關防疫作為，並提醒攤販與消費者別忘記戴口罩。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年4月18日
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