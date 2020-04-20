敦睦艦隊染疫 盧秀燕：希望口罩停止援外

海軍敦睦艦隊共有24人確診武漢肺炎，其中3名確診者曾前往台中市的3家店與1處賣場，都已停業消毒。台中市長盧秀燕（圖）20日表示，希望口罩可以停止援外，台灣民眾每天可以1人得到1片，確實做好防護工作。中央社記者蘇木春攝 109年4月20日

（中央社記者蘇木春台中20日電）敦睦艦隊3名確診者曾前往台中市的3家店與1處賣場，今天都已停業消毒，台中市長盧秀燕今天表示，希望口罩可以停止援外，台灣民眾每天可以1人得到1片，確實做好防護工作。

敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台中市政府昨天公布其中3名確診者足跡，接觸者共有22人，3名確診者足跡遍及新竹風景區、苗栗賣場、台中沙鹿大賣場、餐廳、飲料店、診所等。

盧秀燕今天與副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、經發局長張峯源等人召開記者會，針對後續防疫措施說明。

盧秀燕表示，很多市民反映，既然現在已經有敦睦艦隊700名官兵，造成各縣市的破網或是缺口，擔心社區感染，希望口罩可以停止援外，台灣民眾每天可以1人得到1片，確實做好防護工作。

盧秀燕說，昨天晚上公布足跡後，中央也發布簡訊，給曾經到確診者足跡熱點的民眾，請有接到簡訊的市民，或是曾到熱點的民眾，要做好自主健康管理，若有不適要趕快就醫，市府希望也能得到接收簡訊民眾的資料，與自己做的疫調資料配對查證。

至於後續防疫工作，曾梓展說，將針對大眾運輸工具及確診者活動地點加強消毒，隔離者加強監控與關懷，將確診者的活動地點公開透明，醫院加強疑似個案通報作業，另案401於18日前往台中一中大門口前集合點，今天也已前往消毒。

確診者曾前往的85度C沙鹿英才店、家樂福沙鹿店、華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店等4處地點都已停業。張峯源說，4個場所今天都派員到場消毒與稽查，並張貼停業公告，消毒完全後須經過市府聯合小組稽查消毒程序，確認符合標準才能復業。

另外，案401曾與台中市政府政風處1名職員接觸，同辦公室的60名員工也在今天起居家自主健康管理在家辦公。黃國榮指出，疫調後另有建設局3人、環保局1人、都發局1人，期間曾前往政風處洽公、開會或用餐，都要求自主健康管理與居家辦公。

曾梓展指出，政風處曾與確診者接觸的員工，16日曾到市府上班1天，17日上午上班接獲通報就請假返家，經過一採檢驗為陰性，但必須再經過二採，另政風處長、主秘與專委等人有獨立辦公室，仍可正常上班。

至於2名確診者曾前往診所看診，曾梓展說明，案396的診所為親友開設，第一次就診時因防護不足，診所的醫護人員等3人都被匡列隔離，診所也必須停業，另外案404前往診所時，醫護人員警覺性高、防護完整，因此不須停業。

媒體提問昨天直到晚間9時多才公布確診者足跡，是否決策太慢，盧秀燕說，公布足跡的點，必須辦到哪裡公布到哪裡，整個疫調工作是非常專業也很不容易，確診者提供的資料也需要查證，昨天晚間8時多警政署提供確診者通聯記錄，經比對查證結果也大致符合。

對於台中市確診者前往外縣市的活動地點能否公布，盧秀燕說，中央授權縣市政府各自發布，疫調查出其他縣市的熱點，基於互相幫忙也會通知其他縣市政府交互查證，但不能擅自發布其他地區狀況。（編輯：黃世雅）1090420

海軍敦睦艦隊共有24人確診武漢肺炎，其中3名確診者曾前往台中市的3家店與1處賣場，台中市盧秀燕（中）等人20日舉行記者會，就後續防疫措施進行說明。中央社記者蘇木春攝 109年4月20日