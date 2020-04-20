蘭陽檢疫所5敦睦艦隊人員確診 未在宜蘭有活動足跡

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣20日電）敦睦艦隊3艘軍艦共744人已有24人感染武漢肺炎，其中105人送至宜蘭縣蘭陽檢疫所，衛生局今天表示，確診者未在宜蘭縣有其他活動足跡，請民眾勿過度恐慌。

宜蘭縣衛生局今天發布新聞稿指出，蘭陽檢疫所收置個案皆由專車運載送達，未在宜蘭縣有其他活動足跡，中央昨天公布確診個案中，部分確診者由宜蘭縣收治，確診者由救護專車送達專責醫院負壓隔離病房治療中，車輛直接走專用車道，與一般病人沒有接觸。

衛生局指出，救護專車執勤完畢後都進行完整清潔消毒，環保局也已針對檢疫所周邊完成消毒，防疫工作滴水不漏，請民眾切勿過度恐慌。

衛生局表示，蘭陽檢疫所由中央流行疫情指揮中心直接指揮調度，中央會依最高規格檢疫處理，縣府各單位也會積極協助防疫，並與中央並肩作戰，把疫情保持在平穩、可控制的狀態，共同守護全民健康，防疫非常時期也請縣民配合與體諒。

縣長林姿妙呼籲民眾繼續保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，以降低感染風險，若無法保持距離請配戴口罩，另勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要保持良好衛生習慣。（編輯：張銘坤）1090420