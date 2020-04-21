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南投縣將設青年事務諮詢會 首屆代表遴選4到6人

最新更新：2020/04/21 17:28

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投縣政府將設置青年事務諮詢會，提供青年公共參與平台，讓青年代表集思廣益提案，第一屆代表預計遴選4人到6人，即日起到5月20日前受理設籍南投縣18歲到45歲的青年報名。

為了解青年需求、廣納青年意見，讓有創意及可實行意見或建議成為推動政策參考，南投縣政府將設置「青年事務諮詢會」，第一屆青年代表遴選4人到6人，其中包含大專院校學生代表至少1人，縣府歡迎設籍南投縣18歲到45歲且關心南投發展的青年踴躍參加。

南投縣長林明溱今天說，縣府辦理第一屆青年事務諮詢會代表遴選，以落實青年政策，擔任青年代表可為在地議題及需求發聲，也可培養政治相關經驗。

縣府社會及勞動處表示，青年事務諮詢會設置目的主要是為縣府提供青年公共參與平台，讓青年代表集思廣益提案，只要是合理、正確的建議都將努力落實，讓南投成為適合年輕人成家立業的幸福城市。

社勞處表示，符合報名資格者可到南投縣政府官網最新消息處下載書面資料，含報名表、自傳、佐證資料、相關切結書及同意書，民國109年5月20日前將書面資料寄到縣政府完成報名程序。（編輯：陳俊碩）1090421

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