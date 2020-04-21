13人打球接觸染疫官兵 成大盼主動聯繫相關單位

（中央社記者楊思瑞台南21日電）敦睦艦隊一名台南市確診者的足跡資料顯示，曾在17日下午到成功大學光復校區籃球場打球。校方由監視器畫面清查，發現確診者至少曾接觸13人，希望這13人可與相關單位聯繫。

成大指出，依公布的資料顯示，確診者與校方掌握校內上課及預約場地訓練的系丶校隊使用情況，再調閱當天監視錄影畫面；並依據確診者衣著描述仔細查驗、確認，發現畫面可辨識出的成大學生中，沒有人與確診者一起打球或接觸。

成大指出，這名確診者與其它兩名友人從當天下午3時10分到7時14分在同球場、同一位置（高場西南端半場），總共至少接觸13人，但這13人的身分無法清楚辨識。若有成大學生或校外人士曾於上述時段、場地打球者，成大學生應主動通報校安中心，校外人士請打1922專線通報。

成大指出，即日起全校球場改為非開放性管理使用，光復校區籃球場將於明天再度進行消毒清潔。同時，經諮詢校方感染控制專家意見，為維護校園安全，學校亦發送訊息，提醒在上述時間至今天，曾於光復籃球場附近活動的校內教職員生，務必特別留意自身健康情況，並請每天於防疫平台登錄健康監測資訊。（編輯：林治平）1090421