發勞工生活補貼 嘉縣外燴業者：這是救命錢

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）外燴業者受武漢肺炎影響，幾乎快沒生意，衝擊比SARS時大。嘉義縣餐飲業職業工會指出，勞動部「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」紓困，對外燴業者是及時雨、救命錢。

嘉義地區盛行外燴，婚喪喜慶都會「辦桌」，尤其在農曆3月時，媽祖聖誕、上帝爺生日，各大大小小廟宇都會辦桌，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，廟宇的慶祝活動從簡，辦桌不是取消就是縮水，還有婚宴也都延後舉行，對外燴業者造成巨大衝擊。

嘉義縣餐飲業職業工會總幹事吳佩勳表示，以前一組外燴業者，僅農曆3月辦桌的桌次可以到500至700桌，現在只剩一、二十桌，業者接不到工作情況比當年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）發生時還慘，那時SARS疫情是集中在北部，現在則是全台都有。

吳佩勳表示，勞動部在4月20日公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」紓困，每個月補助1萬元，期限是3個月。餐飲業職業工會會員中約有1500人屬於外燴業者，大都符合資格，可以領到新台幣3萬元的補助，錢或許不多，卻是及時雨、救命錢。

嘉義縣社會局長蕭英成指出，今年3月31日前已在職業工會參加勞保的勞工，投保薪資新台幣2萬4千元以下，且107年個人綜合所得稅未達課稅標準40萬8千元者，可備妥存摺封面影本及申請書，向所屬工會申請；受理申請到5月22日截止。

嘉義縣長翁章梁今天到設在嘉義市的嘉義縣餐飲業職業工會瞭解勞工申請補助情況。翁章梁說，嘉義縣大約有26萬勞工，有許多是自營者，希望透過政府的補貼，讓他們度過疫情引發的寒冬。（編輯：卞金峰）1090422