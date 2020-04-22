一中商圈周邊3校 逾300名學生自我健康管理

（中央社記者趙麗妍台中22日電）敦睦艦隊官兵18日在台中一中校門前集合並到過一中商圈活動，台中一中、台中科技大學、台灣體育運動大學超過百名學生，同時段都曾到過確診者的足跡點，校方要求300多名學生自主健康管理。

敦睦艦隊發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，國防部選定台中一中校園外（雙十路、育才街交叉口）為軍艦官兵召回集合地點，確診者到過2家一中商圈超商，台中市政府進行全面大消毒，但一中商圈周邊學校受到波及，校方加強防疫。

台中一中學務主任劉殊賢今天表示，初步統計，有88名學生有收到中央發布的警示簡訊，另有18人自覺曾到過確診者的足跡點，校方請來以上106名學生加強衛教，學生將進行自主健康管理，除勤洗手、外出及上學戴口罩，每天在家量體溫。

因應防疫，台中一中校門口設有紅外線熱像儀確認入校師生體溫，中午也要量體溫，確保學生健康安全。

台中科技大學許多學生在一中商圈內打工，校方調查有105人同時段接觸過官兵足跡點，校方已請學生自主健康管理，柔性勸導學生可放防疫假，在家中線上學習但不強制，若要到校則需戴口罩。

台灣體育運動大學則有172名學生，在18日有前往相關足跡點，因這週為期中考，校方除要求學生自主健康管理，到校考試、上課都需量體溫、戴口罩。（編輯：張芷瑄）1090422