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澎湖政策急轉彎 跑步運動工農漁事可不戴口罩

最新更新：2020/04/23 14:19

（中央社澎湖縣23日電）澎湖防疫，縣長賴峰偉昨天宣布澎湖戶外活動一律戴口罩，今天在參酌各方意見後，其中在空曠處跑步運動、水上遊憩、工農漁事等，可不受戶外戴口罩限制，但必須維持1公尺社交距離。

賴峰偉說，海軍敦睦艦隊截至昨天止，有28名官兵染疫，足跡遍及全台多縣市，澎湖目前仍是零確診縣市，為免爆發社區群聚感染，昨天防疫會議決定要求外出戴口罩，就是希望民眾提高防疫意識，中央疫情指揮中心指揮官陳時中也表示不反對。

縣府指出，澎湖實施外出戴口罩後，觀察有9成民眾主動配戴口罩，少部分經警察勸導外出沒帶戴口罩的民眾，都願配合。

澎湖縣政府在宣布外出須戴口罩，參酌各方意見，賴峰偉今天表示，對於從事空曠處運動、水上遊憩活動、工務、農務、採捕（養殖）水產等工作，可不受戶外戴口罩限制，但必須維持1公尺社交距離

賴峰偉表示，海軍敦睦艦隊群聚感染，確診者足跡遍布全台各地，大都集中在高雄、台南，由於澎湖鄉親經常往返兩地，這2、3週是危險期，必須提高戒備加強因應，因此要求民眾外出家門戴口罩，暫緩縣府人員至高雄、台南出差，也希望鄉親這段時間盡量不要去高雄、台南。

賴峰偉強調，生命無價，若確診將付出慘痛代價，用再多金錢也換不回健康，執意不戴口罩是少數，指示警察局發現民眾沒戴口罩時，先予勸導，經規勸無效，再開立告發單。（編輯：黃世雅）1090423

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