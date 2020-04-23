中彰投苗生活圈聯合防疫 簽署合作聲明

台中市長盧秀燕23日透過視訊會議，與彰化、苗栗、南投等縣市首長簽署「中部生活圈防疫合作聲明」，將在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等方面互助共享。中央社記者郝雪卿攝 109年4月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市長盧秀燕今天透過視訊會議，與彰化、苗栗、南投等縣市首長簽署「中部生活圈防疫合作聲明」，將共享線上教學資源、民生物資等，強化區域防疫量能。

盧秀燕今天邀集苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱與彰化縣副縣長洪榮章等人召開視訊會議，共商防疫合作事宜，並共同簽署「中部生活圈防疫合作聲明」，將在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等方面互助共享。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，盧秀燕表示，繼2月中旬擴大召開7縣市聯合防疫會議後，今天感謝中部4縣市首長簽署合作聲明，讓防疫更周延，中部4縣市民眾共享資源。

盧秀燕認為，防疫視同作戰，分秒必爭，中部區域本來就是生命共同體，目前中彰投苗等4縣市作為區域聯合防疫的試金石，未來防疫措施上軌道後，也將視疫情發展情況，以4+3的概念，研商加入新竹縣、雲林縣及嘉義市，擴大中部區域治理防疫合作的可能性，加強區域聯防、深化合作。

徐耀昌指出，因應疫情，各縣市無不全面應戰、超前部署，感謝盧秀燕發起「4首聯防機制」，發揮加乘效果，一同守護中部民眾健康。

林明溱表示，南投有許多觀光景點，針對南投多處熱門景點需要進行人流管控，籲請中央發布統一防疫規範，地方就會配合；他也感謝盧秀燕的用心，4縣市共同防堵疫情，同心協力、攜手防疫。

洪榮章指出，若國內長照機構因人員確診發生群聚事件，中央應額外從優編列津貼或補助，保障長照機構從業人員的權益，擴大防疫量能，絕不容許防疫破口。（編輯：戴光育）1090423