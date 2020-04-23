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花蓮青年住宅年底完工 即日起開放住戶選屋

最新更新：2020/04/23 14:56
花蓮青年安心成家住宅預計11月底完工，23日成立服務中心，開放承購戶依抽籤順序選屋，最快110年初可簽約入住。中央社記者張祈攝　109年4月23日
花蓮青年安心成家住宅預計11月底完工，23日成立服務中心，開放承購戶依抽籤順序選屋，最快110年初可簽約入住。中央社記者張祈攝　109年4月23日

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，預計今年底完工，縣府委託不動產代銷公司，今天成立服務中心，即日起開放承購戶依抽籤順序選屋，最快明年初可簽約入住。

青年安心成家住宅共809戶，其中600戶住宅、100戶店面幾乎完售，其餘109戶保留作為用地徵地時，優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

月初完成選屋序號抽籤，因住宅共有6種格局可選擇，服務中心揭牌後，協助看屋、選屋、簽約及轉移作業，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，每天只安排20組承購戶依序選屋。

協助代銷的豐興實業公司董事長呂國清表示，青年住宅預計11月底全部完工，開放已完工的A棟看屋，承購戶選屋後，就會上網公告，預計明年4月底可交屋，5月9日簽約後，還會協助成立管委會。

縣長徐榛蔚表示，青年住宅鄰近學區、新秀地區農會、新城鄉公所，生活機能好，縣府把新城鄉最黃金的地段提供給在地青年，讓青年擁有自己的家，希望成為年輕人的築夢基地。

青年住宅位在新城鄉北埔村，在前縣長傅崐萁任內推動，2017年動工，共興建7棟住宅大樓，住宅651戶，室內坪數約16坪，每戶新台幣250萬元；店面158戶，每戶320萬元；停車位370格，每個50萬。（編輯：黃世雅）1090423

花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，預計今年底完工，縣府委託不動產代銷公司，23日成立服務中心，縣長徐榛蔚（前排右5）、副縣長蔡運煌（前排右4）等人出席揭牌。中央社記者張祈攝　109年4月23日
花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，預計今年底完工，縣府委託不動產代銷公司，23日成立服務中心，縣長徐榛蔚（前排右5）、副縣長蔡運煌（前排右4）等人出席揭牌。中央社記者張祈攝　109年4月23日
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