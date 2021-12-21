澎警休假返台登山 適時協助山難救援獲表揚

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣警察局竹灣所警員顏季偉，休假返台登山，在台東轆轆溫泉登山溯溪，適時與同行好友協助救起滑落山崖受困山友，澎湖警局今天公開表揚其義行。

澎湖縣警察局發布新聞稿表示，服務於白沙分局竹灣派出所警員顏季偉，在這個月13日休假返台，與好友相約至台東轆轆溫泉登山，在回程途中，疑似聽到有山友因迷路滑落山崖呼救與閃燈，當即發揮警察的敏感度循聲搜救，在崎嶇不平的山路徒步行走約3小時餘，終於在台東縣海端鄉附近山區發現已受困2天山友。

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獲救山友表示2天未進食肚子餓、身體有多處擦傷及感到虛弱，顏姓員警馬上提供相關飲水、食物等適當救護並攙扶至主路線，順利將其交由前往搜救的派出所處理，完成救援任務。

澎湖警局表示，顏姓員警休假期間，發現民眾遇險能夠展現勇智、不畏艱難、秉持同理心並順利救助受難民眾脫困，充分彰顯警察隨時隨地為民服務精神，給予高度肯定及讚許。（編輯：陳仁華）1101221