澎警休假返台登山 適時協助山難救援獲表揚
2021/12/21 16:28（12/21 16:36 更新）
澎湖縣政府警察局白沙分局竹灣派出所警員顏季偉在休假時赴台東轆轆溫泉登山溯溪，與同行友人熱心協助救起不慎滑落山崖山友，警局獲知後，21日公開表揚其義行。（澎湖縣警局提供）中央社 110年12月21日
（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣警察局竹灣所警員顏季偉，休假返台登山，在台東轆轆溫泉登山溯溪，適時與同行好友協助救起滑落山崖受困山友，澎湖警局今天公開表揚其義行。
澎湖縣警察局發布新聞稿表示，服務於白沙分局竹灣派出所警員顏季偉，在這個月13日休假返台，與好友相約至台東轆轆溫泉登山，在回程途中，疑似聽到有山友因迷路滑落山崖呼救與閃燈，當即發揮警察的敏感度循聲搜救，在崎嶇不平的山路徒步行走約3小時餘，終於在台東縣海端鄉附近山區發現已受困2天山友。
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獲救山友表示2天未進食肚子餓、身體有多處擦傷及感到虛弱，顏姓員警馬上提供相關飲水、食物等適當救護並攙扶至主路線，順利將其交由前往搜救的派出所處理，完成救援任務。
澎湖警局表示，顏姓員警休假期間，發現民眾遇險能夠展現勇智、不畏艱難、秉持同理心並順利救助受難民眾脫困，充分彰顯警察隨時隨地為民服務精神，給予高度肯定及讚許。（編輯：陳仁華）1101221
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