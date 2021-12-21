虎彩繽紛台中跨年晚會 Ella陳嘉樺獨家演出

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迎接新年度到來，台中市也將舉辦跨年晚會，21日舉行活動記者會，會中宣布藝人Ella陳嘉樺將在台中獨家演出，也呼籲民眾做好防疫，一起開心、安心迎接2022年。中央社記者郝雪卿攝 110年12月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）「2022虎彩繽紛」台中市跨年晚會將於31日晚上7時在中央公園開唱，台中市新聞局今天表示，天后Ella陳嘉樺獨家演出、人氣歌手周興哲也將登上台中跨年舞台。

台中市新聞局今天舉辦台中市跨年晚會活動記者會，藝人畢書盡與孫盛希攜手現身台中為活動暖身造勢，主持人阿KEN、咖啡糖賢齡也到場，呼籲民眾做好防疫，全程佩戴口罩禁飲食，一起迎接2022年。

新聞局長黃國瑋在會中致詞表示，這次跨年晚會於31日晚上7時起在中央公園開唱，配合中央防疫政策，民眾務必全程佩戴口罩，勤洗手並保持個人衛生潔淨，醫護站備有消毒酒精，如有需要可前往使用；此外，跨年晚會現場全程禁止飲食，跨年當天請掃碼1922實名制入場，請民眾多多配合。

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在交通方面，交通局長葉昭甫指出，市府規劃4條免費接駁車路線，分別為秋紅谷線、市政府線、松竹線及北水湳線，各接駁站往會場的發車時間為31日下午5時至11時30分；回程發車時間為晚上10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘1班，坐滿即發車，歡迎搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，再轉乘免費接駁車至會場。

新聞局指出，台中跨年晚會主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由本土天團玖壹壹開場演出，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨年後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；演出人員還有周興哲、畢書盡、陳零九、孫盛希、李玉璽等人。（編輯：陳仁華）1101221