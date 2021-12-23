因應五月天演唱會 高雄捷運將加密班距延長營運

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）因應五月天12月25日起在高雄共4場演唱會，高雄捷運公司宣布，將視人潮加密營運班距，最密班距為紅線2.5分鐘、橘線5分鐘內；31日當天則將延長營運到凌晨2時。

五月天「好好好想見到你～Mayday Fly to 2022演唱會」將於今年12月25日、26日、31日及明年1月1日於世運主場館開唱，預估吸引大批高雄或外縣市粉絲湧入。高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，將配合機動加密班距及延長營運時間，為粉絲們提供最有力的交通服務。

高捷公司表示，五月天12月25日、26日及明年1月1日等場次演唱會為疏運大批散場人潮，高捷將比擬以往大型活動模式，端視人潮狀況加密營運班距，紅線最密班距為2.5分鐘，橘線最密班距為5分鐘內。另因12月31日五月天跨年演唱會預計將於元旦凌晨0時結束，高捷公司除加密營運班距外，也延長營運時間至翌日凌晨2時。

高捷公司也說，粉絲們搭乘捷運到會場，可省卻塞車及停車問題，並建議多使用信用卡或電子票證，可大幅減少購票或過匣的等候時間。4場演唱會期間，高捷公司也邀請知名魔術師於高捷世運站1號出口站外與民眾互動，緩解站外候車時間。

高捷公司提醒，因應大批進、退場人潮，籲請粉絲們配合現場人員引導並遵守搭乘規定及禮節，不要爭先恐後，以維護自己及其他乘客安全。因目前仍處防疫期間，進入捷運車站應全程配戴口罩，共同落實政府防疫措施。（編輯：謝雅竹）1101223